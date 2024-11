Gravidanzaonline.it - Il massaggiagengive: quando iniziare a usarlo, i migliori, le tipologie

Attorno ai 6 mesi circa – ma la tempistica, come vale per molte altre cose, può cambiare – il bambino inizia a mettere i denti, e il fastidio alle gengive spesso può causare anche crisi di pianto e nervosismo nel piccolo.Per aiutarlo ad alleviare il fastidio si può quindi ricorrere a strumenti che facciano “sparire” almeno temporaneamente il dolore provocato alle gengive dalla comparsa dei dentini, alcuni dei quali sono pensati appositamente per questo scopo, come i. A cosa serve il?Ilè un oggetto pensato per i neonati e i bambini piccoli che serve ad alleviare il fastidio associato alla fase della dentizione.Durante questa fase, i denti iniziano a spuntare e a premere sulle gengive, causando dolore e infiammazione. Il, spesso realizzato in silicone o gomma morbida, viene progettato per essere mordicchiato dal bambino, aiutando ad alleviare il dolore, visto che la pressione esercitata dal bambinomorde ilaiuta a ridurre il fastidio gengivale.