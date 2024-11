Lanazione.it - Il grande assalto al Re Tartufo. Tanti visitatori alla mostra. E altri due ambasciatori vip

Primodi successo. La seconda giornata della cinquantatreesimaMercato delbianco di San Miniato è andata in archivio con tante presenze nonostante una leggera pioggia mattutina: nella mattinata Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato hanno nominato Zia Caterina – nota per le sue attività a favore dei bimbi del Meyer – e il doppio argento olimpico Filippo Macchi come nuovidelbianco di San Miniato nel mondo. Entrambi hanno ricevuto la targa celebrativa e il medaglione in cuoio che spettano a chi riceve questa onorificenza (oltre a un omaggio al) da parte della presidente di Fondazione Smp Azzurra Gronchi e dal sindaco di Simone Giglioli. Macchi ha raccontato il suo percorso sportivo che l’ha visto faresacrifici per coltivare un innegabile talento che da solo non basta per raggiungere traguardi come quelli che ha già in bacheca, mentre Zia Caterina ha commosso tutti per la storia di dolore, rivincita e sostegno a chi soffre.