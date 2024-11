Agi.it - Il centrosinistra mantiene l'Emilia Romagna e conquista l'Umbria

AGI - Si chiude con un 2-0 per il, in versione 'campo largo', il turno di elezioni regionali in Emila. Nella storica roccaforte rossa, con lo spoglio ormai quasi terminato, Michele De Pascale, si attesta al 56,45%, nettamente avanti su Elena Ugolini, candidata di centrodestra, data al 40,42%. L'opposizione prevale anche indove, con oltre 400 sezioni scrutinate su mille, Stefania Proietti è al 51,24% contro il 46,05% attribuito alla governatrice uscente Donatella Tesei. È stata la seconda e ultima giornata di votazione per 4,6 milioni di cittadini e l'affluenza è apparsa in netto calo, con un dato definitivo pari al 46,42% in, a fronte del 67,67% nel turno precedente, e al 52,3% (64,69% nel turno precedente) in. A Bologna poco dopo le 17 De Pascale è arrivato al comitato di via Azzo Gardino, accolto dagli applausi.