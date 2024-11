Vicenzatoday.it - Il Caseificio Pennar trionfa, tre formaggi tra i migliori al mondo

Leggi su Vicenzatoday.it

Grande soddisfazione per ildi Asiago, che ha dominato i World Cheese Awards 2024 che si sono tenuti in Portogallo, il più prestigioso concorso mondiale dedicato esclusivamente ai. "Siamo ilpiù medagliato in assoluto", sottolinea con orgoglio Fiorenzo Rigoni.