Chietitoday.it - Il 21 novembre torna a Chieti Scalo la Festa dell'albero, verranno piantumati 10 nuovi arbusti

Leggi su Chietitoday.it

la, l’iniziativa promossa dall’associazionebene comune–movimento per l’ecologia sociale, che quest’anno si svolgerà presso il boscoa Memoria in via Isonzo a, giovedì 21dalle ore 9.00 alle ore 12.30.Parteciperanno oltre 100 alunni del.