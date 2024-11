Cataniatoday.it - Ikea Catania aderisce al progetto 'Compostiamoci bene' per contrastare la povertà energetica

Leggi su Cataniatoday.it

In occasione delle festività natalizie, torna “”, l’iniziativa diItalia che dal 2016 vede l’Azienda impegnata in interventi di recupero ambientale e di riforestazione per la valorizzazione e la tutela di aree verdi del territorio italiano, in collaborazione con AzzeroCO2.