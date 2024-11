Lanotiziagiornale.it - I risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna: come e dove seguire gli exit poll della sfida De Pascale-Ugolini

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il voto di domenica 17 e lunedì 18 in, per le, è destinato a essere unaa due tra Michele Deed Elena. Entrambi puntano a succedere a Stefano Bonaccini, che ha lasciato la guidaRegione in anticipo dopo l’elezione a europarlamentare, portando alleun anno prima. Gli elettori sono chiamati a eleggere, oltre al presidente, un totale di 50 consiglieri, di cui 40 con metodo proporzionale su base circoscrizionale. Vediamoin diretta iine tutto ciò che serve sapere sul voto.Chi sono i candidati alleinMichele De, sindaco di Ravenna dal 2016 e presidente dell’Unioneprovince d’Italia, è il candidato del campo largo.