Europa.today.it - I primi exit poll: in Umbria testa a testa tra Tesei e Proietti

Leggi su Europa.today.it

Secondo idi Opinio realizzati per la Rai Donatellaè leggermente in vantaggio indove comunque si profila un. La candidata del centrodestra viene valutata in una forbice compresa tra 46,5 e 50,5%, mentre la sfidante Stefania, candidata con il.