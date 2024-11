Iltempo.it - I migranti fra Starmer e Villa Borghese

Mentre la sinistra ci spiega con fior di intellettuali al lavoro su aforismi e metafore che la democrazia, in sostanza, esiste solo se vincono loro, per cui il voto oceanico a Trump in America è sintomo di un popolo che sbaglia (consiglio mio, andate a vivere in Iran che starete benissimo) i laburisti veri, quelli di Sua Maestà Britannica, hanno capito che l'Europa ha perso il controllo della migrazione globale. E guardano con pragmatismo all'unico governo UE che sta provando a fare qualcosa. Cioè a quello di Giorgia Meloni. E mentre accade questo, che anche un pirla capisce cosa significhi, qui da noi i giudici sono sulle barricate per spiegarci che invece non si capisce quale legge europea vuole che l'Italia sia invasa da chiunque. Mentre proprio l'Europa cui si attribuisce la colpa sta chiudendo i confini.