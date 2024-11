Ilfoglio.it - I contrasti tra Micaela e Alice in Un posto al sole

Leggi su Ilfoglio.it

La nuova arrivata in radio,, entrata come stagista ma nipote dell’editore, da ragazzina viziata e capricciosa qual è, vuole subito dire la sua. E lo fa correggendo tutti. Michele non le risparmia la ramanzina e detta le regole: stai altuo, fai silenzio e impara. Ma è concheentra subito in contrasto, aprendo Upas a nuove liti: in confronto, quelle tra Marina e Lara diventeranno carezze. Rossella invece continua a subire il mobbing del primario. Il padre e la madre, sempre attenti a mettersi in mezzo ai fatti di chiunque, non sono ancora andati in ospedale a dirgliene quattro preservando l’onore della figlia, ma hanno lasciato che la figlia continuasse a lavorare in sua presenza. Mentre Nunzio, il gigolò da strapazzo, la tiene a bagnomaria senza avere il coraggio di lasciare Diana.