Hot parade

Sale: Banana Fobia. La Svezia è alle prese con un serio caso di banana fobia. Non malignate, non pensate a male, non fate sempre i soliti politicamente scorretti perché questa appare una vicenda seria, serissima, anzi ridicola. La ministra all’Uguaglianza (poteva mai avere altra delega?) Paulina Brandberg, secondo il settimanale Expressen, ha paura del frutto . HotL'Identità.