Quotidiano.net - Hamas, 'uccisi 20 saccheggiatori di aiuti a Gaza'

Leggi su Quotidiano.net

Il ministero dell'Interno dinella Striscia diha annunciato l'one di almeno 20 persone in un'operazione contro delle persone che tentavano di saccheggiare gliumanitari. "Più di 20 membri delle bande coinvolte nel furto dei camion degliumanitari sono statiin un'operazione di sicurezza condotta dalle forze di sicurezza in collaborazione con i comitati tribali", ha affermato il ministero in una nota.