Giulia Cecchettin, un anno dopo. Nasce la Fondazione

AGI - Unache non solo renda omaggio a, ma che sia anche un "impegno", "un richiamo collettivo che ci invita a guardare oltre noi stessi" e un aiuto concreto per chi "vive nella paura". Un modo per "dare forma concreta a un sogno, un sogno che ha un valore immenso perché è nato da una tragedia immane". Sono le parole pronunciate questa mattina con grande commozione da Gino, che esattamente unfa perdeva la figlia uccisa per mano dell'ex fidanzato. E oggi con un coraggio 'armato' di speranza e di amore per la figlia "il solo rimedio possibile al dolore", non lasciandosi travolgere "dall'odio che - dice - mi avrebbe annichilito come persona", papà Gino si ritrova a parlare di "uno scopo che ha trovato radici nel ricordo die che prende forma nella".