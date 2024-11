Lanazione.it - Giovane operaio scomparso, ricerche in corso. Non dà sue notizie da giorni

Vezzano Ligure (La Spezia), 18 novembre 2024 – Sono inormai da ore ledi undi origine gambiana che non dà sueda. L’uomo ènella zona di Vezzano Ligure, nello spezzino. I conoscenti hanno lanciato l’allarme nella giornata di ieri. Il, impiegato in una ditta edile, è stato visto per l’ultima volta proprio nei pressi del luogo in cui lavora e per questo lesi sono concentrate nella zona. A indagare sulla scomparsa la polizia di Stato, sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di La Spezia, i dronisti, il personale cinofilo, la protezione civile e il socalpino. Finora lesono tuttavia state vane.