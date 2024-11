Padovaoggi.it - "Giornata dei treni - Christmas edition" al Museo veneto del giocattolo

Leggi su Padovaoggi.it

LaDEIè l’appuntamento semestrale (un’edizione in autunno, una in primavera) organizzato dalla Società Veneta Ferrovie aps in collaborazione con ildele la Fondazione OIC onlus.È l’occasione ideale per appassionati di tutte le eta’ per avvicinarsi al.