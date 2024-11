Leccotoday.it - Giallo di Cassina Valsassina: disposta l'autopsia sul corpo di Margherita Colombo

Leggi su Leccotoday.it

Sarà l'a fare luce sulle cause che hanno portato alla morte di. La 73enne, non più residente nella storica casa di via Castello a, è stata trovata senza morta all'interno della dimora; con lei il figlio 48enne, Corrado Paroli, trasportato in stato.