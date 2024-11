Genovatoday.it - Genoa, i primi nomi per il mercato di gennaio

Leggi su Genovatoday.it

La sessione didiper ilsarà fondamentale. La rosa è corta e falcidiata dagli infortuni, tanti torneranno a disposizione ma anche con la squadra al completo il Grifone ha bisogno di rinforzi per riuscire a restare in Serie A. Gilardino li aspetta così come i tifosi anche.