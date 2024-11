Liberoquotidiano.it - Genitorialità e ambiente, Prg Retail Group presenta il Report 2023

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Prgpubblica ildi Sostenibilità, documento che mette in evidenza l'impegno del Gruppo verso un futuro sostenibile e inclusivo a partire da tre aree chiave: il supporto alla, la riduzione dell'impatto ambientale e la promozione dell'inclusione di genere. E' quanto fa sapere l'azienda in una nota.Nel, Prgha lanciato Generazione G, un'iniziativa a supporto allae di sensibilizzazione sul calo demografico che, in collaborazione con il Movimento Italiano Genitori (Moige), ha raccolto oltre 700.000 euro nei primi sette mesi, destinati a sostenere 250 famiglie in difficoltà. Coinvolgendo i marchi del Gruppo, Prénatal, Toys Center, Bimbostore e Fao Schwarz, Generazione G rapun modello di attivismo sociale basato su una rete di 'genitori esperti' pronti a offrire assistenza pratica e consulenza a giovani famiglie.