Generazione Roma Music Contest | la finalissima

Leggi su Funweek.it

Chiuse ufficialmente le iscrizioni per, concorsoale rivolto a tutte le band emergenti delle scuole superiori diche ha riscosso l’attenzione di gran parte della Gen Z, attraverso il massivo utilizzo dei social media utilizzati dalle nuove generazioni.Il,aperto a tutte le band libere da contratti discografici e/o editoriali provenienti dal Comune die composte daisti dai 13 ai 20 anni di età con almeno un componente iscritto a una scuola superiore di, ha destato grande interesse tra i giovanissimi registrando così numerose iscrizioni da parte diisti iscritti nei numerosi istituti dislocati su tutto il territoriono.giunge ora alla fase successiva decretando dieci finalisti, cinque per la sezione composizioni originali e cinque per la sezione cover.