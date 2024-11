Liberoquotidiano.it - G20: Meloni vede Trudeau, passaggio consegne G7, 'mantenere attenzione su Africa'

Rio de Janeiro, 18 nov. (Adnkronos) - Nel corso della sua partecipazione al Vertice G20 di Rio, la presidente del Consiglio Giorgiaha avuto un incontro con il primo ministro del Canada, Justin. Il colloquio, informa Palazzo Chigi, ha permesso di verificare lo stato di attuazione del Piano d'Azione per la cooperazione rafforzata tra Italia e Canada, adottato nel corso dell'incontro dei due leader al Vertice G7 di Borgo Egnazia. A tal proposito,"hanno espresso soddisfazione per i risultati già raggiunti in questi mesi quali lo svolgimento della prima riunione del Joint Advisory Group sull'intelligenza artificiale, l'adozione di una dichiarazione congiunta sulla cooperazione nel settore dei materiali critici e il rafforzamento della collaborazione tra le rispettive Agenzie spaziali".