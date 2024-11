G20 Meloni | crisi Ucraina e M O aggravano problema fame

Leggi su Ildenaro.it

Rio de Janeiro, 18 nov. (askanews) – Lo sradicamento della povertà e dellanel mondo è certamente una delle sfide più “ambiziose” e “complesse” e il mondo è lontano dal risolvere questo, che invece si “aggrava” con scenari diche si moltiplicano. E’ questo il messaggio, secondo quanto si apprende, lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla prima sessione del summit G20 di Rio de Janeiro. In, dove la guerra di aggressione russa contro uno Stato sovrano ha portato all’uso del grano come “strumento di guerra”, colpendo soprattutto le nazioni più deboli e in Medio Oriente, dove l’Italia – ha ricordato – mentre lavora per un “immediato cessate il fuoco” e la liberazione di tutti gli ostaggi, è in prima linea nell’aiutare le popolazioni civili, con l’iniziativa Food for Gaza, con cui sono state consegnate 47 tonnellate di prodotti di prima necessità.