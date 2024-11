Quicomo.it - Furto in centro: il video dell'arresto

Leggi su Quicomo.it

Ilavvenuto venerdì scorso (15 novembre) nel negozio di abbigliamento sportivo Snipes, situato in via Luini, continua a far discutere. Dopo la pubblicazionea notizia, un lettore ha inviato a QuiComo ileffettuato dalla polizia di Stato in via Boldoni, poco distante.