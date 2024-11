Trentotoday.it - Fumo e gratta e vinci: così il ladro è stato "tradito" dai suoi vizi

Sigarette, soldi e centinaia di: pensava di aver fatto jackpot, ma ora si trova in un mare di guai. Il riferimento è al 39enne tunisino scovato dagli agenti della squadra mobile di Bolzano dopo un’indagine iniziata a seguito del furto subito da un tabaccaio in via Santa Geltrude.