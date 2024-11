Freddo, in casa max 18-22 gradi ma umidi, con troppo caldo salute a rischio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Con l'arrivo del primo assaggio d'inverno, che farà scendere le temperature nei prossimi giorni, si comincia anche a lottare con il termostato. E per trovare un po' di conforto entrando ino in ufficio, budget energetico permettendo, la tendenza è a riscaldare gli ambienti più possibile. Ma il comfort del 'calduccio' non .