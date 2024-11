Agi.it - Frase razzista verso un compagno di squadra, maxi squalifica e maxi multa a Bentancur

AGI - La Football Association ha comminato sette giornate die unada 100mila sterline a Rodrigoper razzismo: il centrocampista ex Juve, ora al Tottenham, è stato giudicato colpevole di condotta impropria per l'uso di parole offensive "aggravato dal riferimento alla razza e/o origine etnica" nei confronti delsudcoreano Son Heung-min. L'espressione incriminata risale a una trasmissione televisiva dello scorso giugno. Alla domanda del conduttore di fornire una maglietta di unaveva scherzato su Son: "Quella di 'Sonny'? Potrebbe essere anche del cugino, sembrano tutti uguali.". Il 27enne uruguaiano aveva poi negato che la suafossema si era scusato con Son e con chiunque si fosse sentito offeso.tornerà in campo il 26 dicembre saltando diversi big match in Premier League ma non la sfida di Europa League contro la Roma.