Fortitudo Bologna, torna Caja sulla panchina biancoblù

, 18 novembre 2024 - Attiliodella. La notizia già anticipata nei giorni scorsi è stata ufficializzata dalla società con un comunicato stampa questa sera. Reduci dalla bellissima annata sportiva conclusasi (senza l’aiuto della buona sorte) con l’approdo a gara 4 di finalissima playoff, le strade di AttilioPallacanestro si ricongiungono – a pochi mesi di distanza – per dare il via ad un nuovo percorso pluriennale. Nato a Pavia il 20 maggio 1961, Attiliovanta una lunga e prolifica carriera nel campionato italiano, con più di 700 panchine in serie A. Un ritorno che ha del clamoroso per come avvenuta.era rimasto alla guida della squadra fino al termine della stagione. Nell’ultimo periodo però sembra essersi rotto qualcosa trae latanto che lo stesso tecnico aveva manifestato dubbi sul suo futuro.