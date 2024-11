Davidemaggio.it - Flavia Vento: “Il sesso può essere molto satanico. Tornassi indietro, rimarrei vergine”

Leggi su Davidemaggio.it

Dai suoi esordi televisivi alla castità fino al famoso gossip con Totti alla vigilia del matrimonio con Ilary Blasi.si raccoglie a Belve e il risultato, a giudicare dalle anticipazioni, porta a momenti surreali.Proprio della celebre “intervista bomba” in cui si parlava di una notte d’amore con Totti, Fagnani domanda ase sente almeno di chiedere scusa a Ilary: Io non mi devo scusare con nessuno!replica lei senza indugi. La padrona di casa però puntualizza ancora i fatti, ricordandole che Blasi era incinta e a pochi giorno dalle nozze: Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti.Perin ogni caso “questo è un argomento di cui io non voglio più parlare” e “dopo tutto quello che sta succedendo ora la mia intervista è l’ultimo dei problemi penso!”.