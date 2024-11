Lanazione.it - Firenze, urla frasi senza senso durante la messa: ubriaco denunciato

, 18 novembre 2024 – Un 38enne in evidente stato di ubriachezza ha disturbato la celebrazione della, mettendosi are, apparentemente, al centro di una chiesa di via di Novoli, piena in quel momento di fedeli. Protagonista dell'episodio, avvenuto intorno alle 19 di domenica 17 novembre, è stato un 38enne di origine albanese. Nonostante gli inviti a sedersi da parte del parroco, l'uomo, complice verosimilmente anche il suo evidente stato di ebbrezza alcolica, non ha desistito dal suo atteggiamento, tanto da costringere i presenti a richiedere l'intervento della Polizia di Stato e di un'ambulanza. Al loro arrivo, gli agenti delle volanti lo hanno trovato ancora alle prese con il suo monologo in mezzo alla chiesa. Il cittadino straniero, dopo aver rifiutato l'intervento dei sanitari, è stato sottoposto a fermo per identificazione,per aver turbato la celebrazione di una funzione religiosa e sanzionato con una multa da 103 euro per ubriachezza manifesta.