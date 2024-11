Lanazione.it - Firenze, tutto pronto per il mercato di Natale nordico al Parterre

, 18 novembre 2024 – A, nella Sala dei Marmi del, si celebra ilcon un evento dalle atmosfere nordiche. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 la Sala dei Marmi delin piazza della Libertà aospiterà la manifestazione natalizia denominata ”Joulutori –di”. Nel cuore della città toscana, i visitatori saranno accolti in un'atmosfera festosa tipica delle celebrazioni natalizie dei paesi nordici, e avranno l'opportunità di scoprire ed acquistare una vasta gamma di prodotti provenienti dal nord Europa: creazioni artigianali, decorazioni natalizie, libri per grandi e piccoli, giocattoli e articoli per l'infanzia e oggetti di design per la casa. Protagoniste saranno anche delizie culinarie come cioccolato, prelibatezze dolciarie e tante altre specialità gastronomiche tipiche delle tradizioni nordiche.