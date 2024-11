.com - Firenze: blatte in una macelleria del centro. Sospesa l’attività. E multa a supermercato: violate norme sulla sicurezza

Leggi su .com

in, neldi. Sono scattate la sospensione temporanea dell'attività e unada 3.000 euro all'esito di un controllo dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità). I militari hanno scoperto insetti vivi e morti nei locali della, situata in una via ad alto passaggio di turistiL'articoloin unadel. Eproviene daPost.