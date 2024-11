Romatoday.it - Finisce l'occupazione del liceo Enzo Rossi, ma resta alta la tensione nelle scuole di Roma

È terminata senza tensioni l’delartistico, in via del Frantoio. Gli studenti erano entrati nella scuola lunedì 11 novembre e sono rimasti dentro fino a domenica 17. Intorno alle 18 sono usciti in maniera spontanea, così come preannunciato sui social dal collettivo.