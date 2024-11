.com - Festa dell’albero, Regione dona 5300 alberelli di olivo alle scuole siciliane

Leggi su .com

Anche quest’anno laSiciliana, per la Giornata nazionale degli alberi, organizza il prossimo 21 novembre la, un evento pensato per valorizzare il patrimonio boschivo e naturalistico regionale e avvicinare le giovani generazioni all’ambiente. L’iniziativa è promossa dall’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea che, per l’occasione, doneràdi, simbolo per eccellenza della pace e dell’identità siciliana,(infanzia, primarie e secondarie di primo grado).In particolare, il 21 novembre10.30, l’assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, incontrerà gli studenti delle nove classi delleprimarie e dell’infanzia dell’ICS Guastella-Landolina di Misilmeri, in provincia di Palermo: sarà piantumato un albero didi dieci anni e verranno consegnati agli alunni alcuni vasetti con delle pigne che potranno poi essere piantate per dare vita a nuovi alberi.