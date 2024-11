Agi.it - Esplosione una fabbrica abusiva di 'botti' a Ercolano, tre morti

AGI -in unadi fuochi d'artificio, nel Napoletano. Secondo i carabinieri, intervenuti sul posto, la deflagrazione segnalata è in via Patacca e tre sono iaccertati, ancora da identificare. Ilto era un unico appartamento rialzato adibito a deposito eillegale di '' di Capodanno. Non è ancora chiaro chi sia l'utilizzatore dell'immobile. Al momento non risultano dispersi. Una colonna di fumo si leva dalle macerie. Via Patacca è una strada al confine trae San Giorgio a Cremano, a tratti con aree verdi, lungo la quale si snodano villette in gran parte non abitate e anche piccoli insediamenti di attività produttive. La zona è stata spesso al centro di segnalazioni dei residenti per l'abbandono rifiuti, l'assenza di servizi e il dissesto del manto stradale.