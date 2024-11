Agi.it - Esplosione nel Napoletano, almeno due morti

Leggi su Agi.it

AGI -in un edificio a Ercolano, nel. Secondo prime informazioni dei carabinieri, intervenuti sul posto, la deflagrazione segnalata è in via Patacca edue sono iaccertati. L', secondo quando apprende l'AGI, riguarderebbe un fabbricato che ospita una fabbrica di fuochi di artificio, non è chiaro ancora se autorizzata.