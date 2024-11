Quotidiano.net - Esplode una villa vicino a Roma, forse la causa è una bombola del gas in cucina

, 18 novembre 2024 - È esplosa una: un uomo di 77 anni è rimasto illeso, ferita una donna 62enne. Il botto è avvenuto nella dependance ed è stato talmente forte da fare crollare una parte del tetto della casa principale. È successo nella notte ad Ardea.re l’esplosione è stata unadel gas della: è l’ipotesi al vaglio degli inquirenti. L’esplosione I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Orchidee per un'esplosione avvenuta nella dependance di unasu unico piano che ha completamente danneggiato l'edificio,ndo anche il crollo parziale di una parte del tetto dellaprincipale. Soccorsi un uomo 77enne, rimasto illeso, e una donna 62enne, trasportata con l’ambulanza in ospedale. L'area è stata messa in sicurezza e sequestrata.