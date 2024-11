Iltempo.it - Esplode una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: 3 morti vicino Napoli

Leggi su Iltempo.it

L'esplosione di oggi pomeriggio costata la vita a 3 persone sarebbe avvenuta in unadid'in provincia di. È quanto si apprende dai primi accertamenti eseguiti sul posto dai carabinieri della tenenza di Ercolano. Stando ai primi rilievi, è emerso che il luogo dove c'è stata l'esplosione fosse un unico appartamento rialzato. Dalle indagini pare che la casa fosse stata adibita a deposito edid'. Non è ancora chiaro chi sia l'utilizzatore dell'immobile. Confermate 3 vittime ma sono ancora da identificare. Al momento non risultano dispersi. L'incidente è avvenuto in uno stabile situato in via Patacca, una zona isolata tra Ercolano e San Giorgio a Cremano. Una densa colonna di fumo bianco è stata visibile a chilometri di distanza dal luogo dell'incidente.