Lidentita.it - Esplode fabbrica di fuochi, tre morti ad Ercolano

Leggi su Lidentita.it

Esplosione in unain provincia di Napoli, ci sarebbero almeno due. È accaduto ad, in via Patacca, dove è stata segnalata una forte esplosione proveniente da un edificio, ove si è alzata una ampia colonna di fumo. Al momento ci sarebbero almeno dueaccertati. Sul posto i carabinieri della tenenza di .di, treadL'Identità.