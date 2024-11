Quotidiano.net - Enel spinge su investimenti, nel nuovo piano sale il dividendo

L'sugli. Nelstrategico 2025-27, il gruppo prevede di investire 43 miliardi di euro, 7 miliardi in più rispetto alprecedente, con un focus particolare sulle reti a cui saranno destinati circa 26 miliardi (+40% rispetto al precedente), di cui circa il 78% in Italia e Spagna e circa il 22% in America Latina. Altri 12 miliardi saranno investiti nelle rinnovabili, con un aumento di capacità pari a circa 12 GW, arrivando a un totale di circa 76 GW di capacità e incrementando di oltre il 15% la produzione rinnovabile al 2027. Infine circa 2,7 miliardi di euro saranno investiti nei clienti. Rivisto al rialzo ilper il periodo 2025-2027. "La realizzazione delle azioni strategiche si traduca in rendimenti visibili e altamente prevedibili; di conseguenza, - spiega il gruppo - è stata rivista al rialzo la politica dei dividendi" con unper azione fisso minimo annuo pari a 0,46 euro e un potenziale ulteriore incremento fino a un payout del 70%.