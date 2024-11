.com - Empoli: tentano di rubare capi d’abbigliamento. Due arrestati e uno colpito da divieto di dimora

Leggi su .com

Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di rapina impropria, dopo che avrebbero tentato dialcuni abiti in un negozio di. Due di loro, peraltro, erano stati bloccati anche la sera prima per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale a seguito di un controllo, ma erano stati rimessi in libertà condiL'articolodi. Duee unodadiproviene da Firenze Post.