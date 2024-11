Udinetoday.it - Emozioni a non finire, diretta Rai e 2mila spettatori: a Latisana il volley dà spettacolo

Una delle migliori CDA Talmassons FVG di questo avvio di stagione in A1 tiene testa alla blasonata VeroMilano (vicecampionessa d’Europa) ma si arrende al quarto set, subendo una sconfitta per 3-1 fin troppo severa. Il primo parziale vinto, il terzo perso per un soffio dopo una serie.