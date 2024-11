Lapresse.it - Emilia-Romagna, Schlein: “Bellissima vittoria, De Pascale sarà un grande presidente”

Leggi su Lapresse.it

Ellyfesteggia ladel centrosinistra alle elezioni regionali in. “Una, unaemozionante quella di Michele de. Michele deundella Regione. Grazie, per la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale”, ha detto la segretaria del Pd parlando al comitato elettorale di Dea Bologna.