Comingsoon.it - Elizabeth Olsen e Scarlet Witch, la Marvel solo per soldi? "Mai avuta questa mentalità"

Leggi su Comingsoon.it

Diversi attori e attrici hanno dichiarato di interpretare personaggi in blockbuster e cinecomic, alternandoli con progetti indipendenti, con l'approccio di "un colpo al cerchio e uno alla botte",e arte., ladelCinematic Universe, non si riconosce molto nella filosofia. Wanda per lei conta davvero.