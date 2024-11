Elezioni Regionali urne chiuse alle 23

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

23.01 In Emilia-Romagna ed in Umbria leper le consultazioni2024 si sono23.00. Le operazioni di voto riprenderannoore 7 di lunedì 18 novembre e si concluderannoore 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In calo l'affluenza.