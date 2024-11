Lanotiziagiornale.it - Elezioni regionali in Umbria, i risultati in diretta della sfida tra Tesei e Proietti: il centrosinistra verso la vittoria

Laè tra Donatellae Stefania. Leindi domenica 17 e lunedì 18 novembre sono una partita a due tra centrodestra e. I cittadini umbri sono chiamati a eleggere 20 consiglierie il presidente. Un voto contemporaneo a quello dellein Emilia-Romagna. Stando ai primi exit poll si profila un testa a testa tra le due principali candidate.Qui sarà possibile seguire indelleumbre. IdelleinOre 18.35: Le ultime proiezioni di Swg fanno emergere un vantaggio più ampio per, con il 50,2% dei voti contro il 46,8% di.Ore 18.04: per quanto riguarda i partiti in testa c’è il Pd al 29,2%, seguito da Fratelli d’Italia al 18%, Forza Italia al 10,4%, Lega all’8,1% e la listapresidente al 6,3%.