Tpi.it - Elezioni regionali Emilia-Romagna e Umbria 2024, i risultati: chi ha vinto

Leggi su Tpi.it

, i: chi haInizierà alla chiusura dei seggi, alle 15 di oggi, lo spoglio delle schede che porterà a conoscere idellein.In entrambi i casi l’affluenza al voto è stata fra le più basse mai registrate. Alle 23 di domenica sera aveva votato appena il 35,7% degli aventi diritto ine il 37,8% in.Idelle dueforniranno un importante termometro sullo stato di salute di centrodestra e centrosinistra. Inl’Amministrazione uscente è di centrosinistra, mentre ingoverna dal 2019.: i candidatiAlledell’i candidati in corsa sono quattro. Lesono state convocate in via anticipata dopo le dimissioni del governatore Stefano Bonaccini (Pd), eletto lo scorso giugno al Parlamento europeo.