Eccellenza \ L’undicesima come chiave di volta per Chiesanuova e Tolentino; Maceratese ok in Ancona

Week-end di smottamenti per il primato e per la zona playoff: il pari del K Sport ha lanciato ilalla testa della classifica in solitaria; per la primain stagione ilha centrato la griglia degli spareggi.Vallesina, 17 novembre 2024 – Virata in vetta e new entry nella zona calda della graduatoria: il fine settimana diha regalato al caso due eventi centrali. Il primo, figlio dell’ennesima trama quasi osé del “Sandro Ultimi”, ha visto ilslanciarsi sul primo posto in solitaria. Il secondo, sensazionalistico perstavano le cose appena quattro giornate fa, ha testimoniato l’incunearsi internamente alle zone che contano del. Il team di Mobili ha coronato, con i gol di Tanoni e Pesaresi, una settimana autenticamente perfetta. Sul campo, tutta a discapito dello stesso Monturano Campiglione sconfitto 2-0 domenica: raggiungimento della finale regionale di Coppa Italia e appostamento sulla cima più alta della graduatoria dopo gli ultimi tre punti conquistati a casa.