361magazine.com - È sempre Cartabianca, le anticipazioni di martedì 19 novembre

, ledi19Domani,19, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata i risultati del voto in Emilia-Romagna e Umbria: quali saranno i risvolti di questa tornata elettorale sugli equilibri di maggioranza e opposizione?Intanto prosegue il confronto sui principali temi che animano il dibattito politico a partire dalla sanità, vera e propria emergenza del nostro Paese: la premier Giorgia Meloni ha rivendicato che prima d’ora non erano mai state allocate così tante risorse nel Fondo sanitario nazionale. Con questi soldi in più si riusciranno ad abbattere le liste d’attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici?Prosegue poi l’inchiesta su OnlyFans e le agenzie che gestiscono le creatrici di contenuti, spingendo le ragazze a realizzare videopiù spinti fino a veri e propri incontri sessuali con alcuni clienti.