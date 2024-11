Genovatoday.it - Due parrucchieri senza permessi e con lavoratori in nero scoperti dalla polizia locale

Stava lavorando in un negozio, tagliando barba e capelli, ma non aveva documenti ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. È successo martedì 5 novembre presso un barbiere di via Canevari, intestato a un cittadino marocchino: a fare la scoperta, il Nucleo commercio del reparto sicurezza.