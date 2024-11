Ravennatoday.it - Dopo i danni dell'alluvione riapre con spazi rinnovati la sede dello Ior

Leggi su Ravennatoday.it

la'Istituto oncologico romagnolo di Lugo, in via Tellarini 96 e lo faingenti lavori di ristrutturazione che ne hanno ripristinato l’operatività, a causa deiprovocati dall’del maggio 2023. I lavori sono stati occasione anche per aumentare le funzionalità.