Lecceprima.it - Divampano le fiamme in strada: nella notte completamente distrutto un camper

Leggi su Lecceprima.it

GIORGILORIO (Surbo) –sciolto dal fuoco. Unè stato, la scorsa, da un incendio divampato a Giorgilorio, la frazione di Surbo. È accaduto intorno alle 3, in via Primo Maggio, fortunatamente senza conseguenze per le altre vetture e per gli edifici.I vigili.